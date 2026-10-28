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Muğla'da sağanakta ekipler 94 ihbara müdahale etti, 5 kişi ve 33 hayvan kurtarıldı

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Muğla'da sağanakta ekipler 94 ihbara müdahale etti, 5 kişi ve 33 hayvan kurtarıldı
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Muğla'da şiddetli sağanakta saat 16.00 itibarıyla 112'ye 94 ihbar ulaştı; Valilik 250'den fazla personelle sahada çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Dalaman'da 5 kişi ve 33 hayvan kurtarıldı, evine kaya düşen 4 kişi tahliye edildi; Bodrum'da mahsur kalan gebe kadın kurtarıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 16.00 itibarıyla 94 ihbar ulaştı. Dalaman'da mahsur kalan 5 kişi ve 33 hayvan kurtarılırken, evine kaya düşen 4 kişi tahliye edildi. Bodrum'da mahsur kalan gebe bir kadın da ekiplerce kurtarıldı.

Muğla'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle ekipler teyakkuza geçti. Muğla Valiliği, saat 16.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 94 ihbar ulaştığını, 250'den fazla personel ile 100'ü aşkın araç, iş makinesi ve botun sahada görev yaptığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığının değerlendirmeleri doğrultusunda, il genelinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlara karşı çalışmaların Valilik koordinasyonunda sürdürüldüğü belirtildi. İhbarlara ekipler tarafından müdahale edildiği aktarılan açıklamada, Kaymakamlıklar, AFAD, itfaiye, MUSKİ, DSİ, Karayolları, emniyet, jandarma, Tarım ve Orman, sağlık ve ADM Elektrik birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının sahada görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin müdahalesiyle Dalaman Kargınkürü'nde mahsur kalan 5 kişinin ve 33 hayvanın güvenli alana alındığı bildirildi.

Darıyeri Mahallesi'nde bir evin odasına kaya düşmesi üzerine evde bulunan 4 kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde evinde mahsur kalan gebe bir kadının da ekipler tarafından kurtarılarak sağlık birimlerine teslim edildiği ifade edildi.

Dalaman Kapıkargın başta olmak üzere ihbar alınan bölgelerde arama kurtarma ve su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Menfez açma, yol temizliği ve heyelanlara müdahale çalışmalarının da Karayolları ekiplerinin desteğiyle sürdürüldüğü kaydedildi.

Valilik, vatandaşlara dere yataklarındaki taşkın riskine, heyelan ve kaya düşmesi tehlikesine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, riskli güzergahlardan uzak durulması ve yetkili kurumların resmi duyurularının takip edilmesi istendi.

Kaynak: ANKA
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