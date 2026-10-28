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Muğla Dalaman'da su baskınında mahsur kalan 1 kişi ve 33 hayvan kurtarıldı

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Muğla Dalaman'da su baskınında mahsur kalan 1 kişi ve 33 hayvan kurtarıldı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde kuvvetli yağışın neden olduğu su baskınında Kargınkürü Mahallesi'nde 1 kişi ile 33 büyük ve küçükbaş hayvan mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kalan kişi ve hayvanlar kurtarıldı.

1 KİŞİ KURTARILDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınının yaşandığı Kargınkürü Mahallesi'nde 1 kişi ile 33 büyük ve küçükbaş hayvanın mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda su baskını nedeniyle mahsur kalan kişi ile hayvanlar kurtarıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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