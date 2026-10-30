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Muğla'da gönüllü gençler Cumhuriyet Bayramı için seramik bayrak boyadı

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Muğla'da gönüllü gençler Cumhuriyet Bayramı için seramik bayrak boyadı
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Muğla'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrenci yurdunda düzenlenen atölyede gönüllü gençler seramik üzerine ay yıldızlı Türk bayrağı boyadı. Gençler, bayrağa sevgisini ve Cumhuriyet'e bağlılığını hazırladıkları eserlerle ifade etti.

MUĞLA (İHA) – Muğla'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gönüllü gençlerin katılımıyla seramik bayrak boyama atölyesi düzenlendi.

Öğrenci yurdunda gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen gönüllü gençler, seramik üzerine ay yıldızlı Türk bayrağını boyayarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sanatla buluşturdu.

Fırçalarını ellerine alan gençler, Türk bayrağını büyük bir özenle renklendirirken etkinlikte birlik, beraberlik ve bağımsızlık duyguları ön plana çıktı.

Cumhuriyetin temel değerlerini sanatın birleştirici gücüyle yaşatmayı amaçlayan etkinlikte gençler, bayrağa duydukları sevgiyi ve Cumhuriyet'e bağlılıklarını hazırladıkları seramik eserlerle ifade etti.

Etkinlik, gençlerin ortaya çıkardığı eserlerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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