Muğla'da gönüllü gençler Cumhuriyet Bayramı için seramik bayrak boyadı

Muğla'da gönüllü gençler Cumhuriyet Bayramı için seramik bayrak boyadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrenci yurdunda düzenlenen atölyede gönüllü gençler seramik üzerine ay yıldızlı Türk bayrağı boyadı. Gençler, bayrağa sevgisini ve Cumhuriyet'e bağlılığını hazırladıkları eserlerle ifade etti.
MUĞLA (İHA) – Muğla'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gönüllü gençlerin katılımıyla seramik bayrak boyama atölyesi düzenlendi.
Öğrenci yurdunda gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen gönüllü gençler, seramik üzerine ay yıldızlı Türk bayrağını boyayarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sanatla buluşturdu.
Fırçalarını ellerine alan gençler, Türk bayrağını büyük bir özenle renklendirirken etkinlikte birlik, beraberlik ve bağımsızlık duyguları ön plana çıktı.
Cumhuriyetin temel değerlerini sanatın birleştirici gücüyle yaşatmayı amaçlayan etkinlikte gençler, bayrağa duydukları sevgiyi ve Cumhuriyet'e bağlılıklarını hazırladıkları seramik eserlerle ifade etti.
Etkinlik, gençlerin ortaya çıkardığı eserlerin ardından sona erdi.