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Muğla Menteşe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı

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Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katıldı; öğrenciler şiir okudu, folklor ve spor gösterileri yapıldı.

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Menteşe'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Menteşe Spor Salonu'ndaki kutlamalar, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Garnizon Komutanı ve Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay törene katılanların bayramlarını kutlamalarıyla başladı. Vali Akbıyık'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Folklor ve sporcuların gösterilerinin ardından kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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