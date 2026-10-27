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MTK Muğla Teknoloji Koleji öğrencileri Çocuk İklim Zirvesi'nde çözüm önerileri sundu

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MTK Muğla Teknoloji Koleji öğrencileri Çocuk İklim Zirvesi'nde çözüm önerileri sundu
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COP31 kapsamındaki Çocuk İklim Zirvesi Muğla Buluşması, farklı ilçelerden öğrencileri bir araya getirdi. MTK Muğla Teknoloji Koleji öğrencileri, Aylin Bal rehberliğinde günlük çözüm önerileri sunarak çevre korumasının bireysel adımlarla desteklenebileceğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığının COP31 kapsamındaki çalışmaları doğrultusunda düzenlenen Çocuk İklim Zirvesi Muğla Buluşması, farklı ilçelerden öğrencileri bir araya getirdi. 'Benim İlim, Benim Geleceğim' başlığıyla gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler, yaşadıkları çevrenin sorunlarını kendi gözlemleriyle değerlendirerek iklim değişikliğiyle mücadelede çocukların üstlenebileceği sorumluluklara dikkat çekti. Öğretmen Aylin Bal'ın rehberliğinde çalıştaya katılan MTK Muğla Teknoloji Koleji öğrencileri, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci kapsamında hazırladıkları sunumda günlük yaşamda uygulanabilecek çözüm önerilerini gündeme taşıdı.

MTK öğrencileri; yeniden kullanımın yaygınlaştırılması, organik atıkların kompost yoluyla değerlendirilmesi, okul kıyafetlerinin paylaşılması ve arıların yaşam alanlarının korunması gibi konulara dikkat çekti. Bu örneklerle çevrenin korunmasının yalnızca büyük ölçekli projelerle değil, bireylerin günlük yaşamda atacağı adımlarla da desteklenebileceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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