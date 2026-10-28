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Meteoroloji yarın 4 ile turuncu, 25 ile sarı kodlu yağış uyarısı verdi

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Meteoroloji yarın Adana, Antalya, Mersin ve Muğla için turuncu, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 25 il için sarı kodlu yağış uyarısı verdi. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden yarın Adana, Antalya, Mersin ve Muğla için "turuncu", İstanbul'un da aralarında bulunduğu 25 il için "sarı" kodlu yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarına ilişkin meteorolojik uyarı haritasına göre, İstanbul'un tüm ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'un yanı sıra Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için de "sarı" kodlu uyarı verildi.

Dört ilde çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı

"Turuncu" kodlu uyarı verilen Antalya'nın Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Muğla'nın Ula, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Bodrum, Datça, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de yerel çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

Adana'nın Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı ve Sarıçam ilçeleri için çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Anamur, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde de yağışların yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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