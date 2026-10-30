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Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey

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Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, fon soruşturması kapsamında adı çeşitli iddialarla anılan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözlerle yüklendi. Akbıyık'ın 20 milyon liralık yatırımını 50 milyon liraya çıkardığı yönündeki iddiaları gündeme taşıyan Tayyar, valinin kendisine yöneltilen sorulara verdiği öne sürülen yanıtı eleştirdi. Tayyar, "Fon alaveresi dalaveresi 'özel hayat' olamaz" diyerek Akbıyık'a görevini bırakma çağrısında bulundu.

  • Şamil Tayyar, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın 20 milyon lirayla yatırım yaptığı bir fondaki parasını 50 milyon liraya çıkardığının öne sürüldüğünü belirtti.
  • Tayyar, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve TERA yöneticisi Emre Tezmen ile Akbıyık arasında yakın ilişkiler bulunduğuna dair iddiaların konuşulduğunu söyledi.
  • Tayyar, Vali Akbıyık'a görevinden ayrılması çağrısında bulundu.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, fon soruşturmasıyla ilgili Muğla Valisi İdris Akbıyık hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tayyar, Akbıyık'ın 20 milyon lirayla yatırım yaptığı bir fondaki parasını 50 milyon liraya çıkardığının öne sürüldüğünü belirtti.

Ayrıca eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve TERA yöneticisi Emre Tezmen ile Akbıyık arasında yakın ilişkiler bulunduğuna dair iddiaların konuşulduğunu ifade etti.

"CEVAP VERMEK ZORUNDA MIYIM KARDEŞİM?"

Tayyar, söz konusu iddiaların hatırlatılması üzerine Vali Akbıyık'ın, "Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim? Benim özel hayatım" dediğini aktardı.

Bu sözlere tepki gösteren Tayyar, "Evet, cevap vermek zorundasınız Vali Bey" ifadelerini kullandı.

"FON ALAVERESİ DALAVERESİ ÖZEL HAYAT OLAMAZ"

Tayyar, açıklamasında kamu görevi yürüten kişilerin sorumluluklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın Muğla'daki 'uç beyi' milletin hakkını gözetir, şahsının değil. Fon alaveresi dalaveresi 'özel hayat' olamaz."

"O GÖREVİ BIRAKIN"

Muğla Valisi İdris Akbıyık'a görevinden ayrılması çağrısında bulunan Tayyar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Lütfen, üzerinize düşeni yapın, o görevi bırakın."

Kaynak: Haberler.com
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