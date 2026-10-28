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Muğla Dalaman'da yağmur suları Akkaya Sahili'nde 250 metrelik kumu denize sürükledi

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Muğla Dalaman'da yağmur suları Akkaya Sahili'nde 250 metrelik kumu denize sürükledi
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Muğla Dalaman'da Tersakan Çayı'nın taşmasıyla dağlardan gelen yağmur suları, Akkaya Sahili'nde yaklaşık 250 metrelik kum şeridini denize sürükledi. Sahilde oluşan çukurlar nedeniyle kıyı kullanılamaz hale gelirken, günlük yaklaşık 3 bin kişiyi ağırlayan sahil zarar gördü.

Muğla'da etkili olan şiddetli yağışlar, sahil bölgelerinde de hasara neden oldu. Dalaman'da Tersakan Çayı'nın taşmasının ardından, Sakin Kent unvanlı Akkaya Mahallesi'nde dağlardan gelen yağmur suları yaklaşık 250 metrelik sahil şeridindeki kumları denize sürükledi. Sahilde oluşan çukurlar nedeniyle sahil kullanılamaz hale geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Muğla'nın 9 ilçesi için yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından kentte etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Dalaman'da Tersakan Çayı'nın taşması sonucu taşkın yaşanırken, Akkaya Sahili de yağmur sularının neden olduğu tahribattan etkilendi. Muğla'nın gözde günübirlik tatil noktalarından biri olan ve yaz aylarında günlük yaklaşık 3 bin kişiyi ağırlayan Akkaya Sahili'nde, dağlık alanlardan gelen yağmur suları kumları denize taşıdı. Her yağış döneminde benzer sorunların yaşandığı bölgede, bu yıl da sahil şeridinde ciddi hasar meydana geldi. Üst kesimlerden gelen yağmur sularının sahile ulaştıktan sonra denize akmasıyla yaklaşık 250 metrelik alandaki kum tabakası zarar gördü. Sahil boyunca yer yer derin çukurlar oluşurken, kumların sürüklenmesi nedeniyle kıyı şeridi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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