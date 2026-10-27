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Muğla çam balında taklit ürünlerle mücadele için ilk numuneler alındı

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Muğla çam balının kalitesini korumak ve taklit ürünlerle mücadele amacıyla başlatılan Çam Balı Takip Projesi kapsamında ilk numuneler alındı. Numuneler barkodlanarak laboratuvara gönderildi; çam balının üretimden tüketiciye dijital takibi hedefleniyor.

Muğla çam balının kalitesini korumak ve taklit ürünlerle mücadele etmek amacıyla başlatılan Çam Balı Takip Projesi kapsamında ilk numuneler alındı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) bütçelendirilen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeyle çam balının üretimden tüketiciye ulaşana kadar dijital ortamda takip edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında alınan ilk bal numuneleri barkodlandıktan sonra analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildi.

Dijital takip sistemiyle ürünün kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması, taklit ve tağşişin önlenmesi, üreticilerin emeğinin korunması amaçlanıyor.

Projenin, Muğla çam balının marka değerine, ulusal ve uluslararası pazarlardaki güvenilirliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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