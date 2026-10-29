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Muğla Ortaca'da 103 tekne Cumhuriyet Bayramı kortejinde Dalyan Kanalı'nda ilerledi

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Muğla Ortaca'da 103 tekne Cumhuriyet Bayramı kortejinde Dalyan Kanalı'nda ilerledi
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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 103 tekneyle kortej düzenlendi. Türk bayraklarıyla ilerleyen tekneleri vatandaşlar ilgiyle izlerken bando marşlarına eşlik edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 103 tekneyle kortej düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen kortejde tekneler, Dalyan Kanalı'nda Türk bayraklarıyla ilerledi.

Vatandaşların ilgiyle izlediği etkinlikte, Cumhuriyet Bayramı coşkusu suya taşındı.

Dalyan'ın doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen kortejde, vatandaşlar bando takımının çaldığı marşlara da eşlik etti.

Korteje, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ile kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve bölgede faaliyet gösteren tekneciler katıldı.

Kaynak: AA
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