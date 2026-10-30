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76 yaşındaki gitarist Cengiz Coşkuner yoğun bakımdan normal odaya alındı

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Datça'da 27 Eylül'de solunum sıkıntısı yaşayan gitarist Cengiz Coşkuner, Muğla'da hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımdan normal odaya alındı. 76 yaşındaki Coşkuner'in Marmaris'teki özel hastanede tedavisi sürüyor ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Muğla'da bir ay önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan gitarist, besteci ve aranjörlerden Cengiz Coşkuner, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındı.

Tedavisi Marmaris'teki özel hastanede devam eden 76 yaşındaki Coşkuner'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Cengiz Coşkuner, Datça'da 27 Eylül'de tatil yaptığı sırada aniden solunum sıkıntısı yaşamıştı.

Kaynak: AA
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