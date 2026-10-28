Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici

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Dalaman’da sağanağın ardından taşan dere suları yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi. Su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.

YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

İlçede etkili olan yağışın ardından Tersakan Deresi taştı. Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.

ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE KURTARILDI

Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü. Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Taşkından etkilenen alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazisinin suyla kaplandığı görüldü.

KÖYCEĞİZ-ORTACA YOLUNDA HEYELAN

Köyceğiz- Ortaca kara yolunun Kocabel mevkiinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı. Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemeye çalışırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA