Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici

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Muğla’nın Dalaman ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Tersakan Deresi taştı. Evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kalırken, Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolu ulaşıma kapatıldı. Köyceğiz-Ortaca kara yolunda ise heyelan meydana geldi, yola düşen kaya parçaları ve toprak yolun bir şeridini kapattı.
- Dalaman'da sağanağın ardından Tersakan Deresi taştı; Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolu ulaşıma kapatıldı.
- Taşkında nar ve narenciye bahçeleri, çok sayıda ev, sanayi sitesinin bir bölümü ve çevredeki tarım arazileri su altında kaldı; su alan araçlar çekicilerle sanayi sitesine taşındı.
- Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkiinde meydana gelen heyelanda yola düşen kaya parçaları ve toprak, yolun bir şeridini kapattı.
Dalaman’da sağanağın ardından taşan dere suları yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi. Su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI
İlçede etkili olan yağışın ardından Tersakan Deresi taştı. Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.
ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE KURTARILDI
Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü. Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.
DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Taşkından etkilenen alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazisinin suyla kaplandığı görüldü.
KÖYCEĞİZ-ORTACA YOLUNDA HEYELAN
Köyceğiz- Ortaca kara yolunun Kocabel mevkiinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı. Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemeye çalışırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.