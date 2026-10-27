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NAK Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar'da yeterlilik sınavlarını geçti

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NAK Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar'da yeterlilik sınavlarını geçti
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NAK Arama Kurtarma Muğla İl Temsilciliği'nin iki köpeği, Afyonkarahisar AFAD'da düzenlenen 2026 Köpekli Arama Timleri sınavlarında başarılı oldu. Foxy eğitim yeterliliğinde başarılı olurken, Tayga görev yeterliliğini geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Muğla'da NAK Arama Kurtarma İl Temsilciliği bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpekleri, Afyonkarahisar'da düzenlenen 2026 Köpekli Arama Timleri Eğitim ve Görev Yeterlilik sınavlarında başarılı oldu. Sınavlara katılan Pınar Dinlemez ve köpeği Tayga, görev yeterlilik sınavını geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Afyonkarahisar AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 2026 Köpekli Arama Timleri Eğitim ve Görev Yeterlilik sınavlarına, NAK Arama Kurtarma Muğla İl Temsilciliği bünyesinde görev yapan iki köpek ve eğitmenleri katıldı.

Sınavlarda Okan Yurtbil ve köpeği Foxy eğitim yeterlilik sınavında başarılı olurken, Pınar Dinlemez ve köpeği Tayga ise görev yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Arama kurtarma çalışmalarında önemli görevler üstlenen köpeklerin eğitim ve yeterlilik sınavlarından başarıyla geçmesi, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Muğla'da görev yapan Tayga'nın görev yeterlilik sertifikası almaya hak kazanmasıyla birlikte, NAK Arama Kurtarma Muğla İl Temsilciliği'nin arama kurtarma çalışmalarındaki kapasitesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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