Muğla'da sağanak sonrası 111 olaya belediye ekipleri müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen su baskını ve altyapı sorunlarına müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarının ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Afet Koordinasyon Merkezi, itfaiye, MUSKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Fen İşleri ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma yürüttü. Çalışmalarda il genelinde 111 olaya müdahale edildi.

Yağmur suyu hatları ve kanalizasyon sistemlerinde oluşan tıkanıklıkların giderilmesi için de müdahalede bulunan ekipler, olumsuzlukların günlük yaşamı etkilememesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarının hafta boyunca bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA