Muğla Dalaman'da Tersakan Çayı taştı! İlçe sular altında, mahsur kalanlar botlarla kurtarılıyor

Muğla Dalaman'da Tersakan Çayı taştı! İlçe sular altında, mahsur kalanlar botlarla kurtarılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak sele döndü. İlçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın taşmasıyla pek çok mahalle ve tarım alanı sular altında kaldı. Dere kenarındaki evlerde mahsur kalan vatandaşlar AFAD, itfaiye ve güvenlik güçlerince botlarla kurtarılırken bazı mahallelere girişler kapatıldı, bazı bölgelerde tahliye başlatıldı.
- Muğla'nın Dalaman ilçesinde Tersakan Çayı'nın taşması sonucu ilçenin önemli bir bölümü, çok sayıda mahalle ve tarım alanı sular altında kaldı.
- Dere kenarındaki evlerde mahsur kalan vatandaşlar AFAD, itfaiye ve güvenlik güçlerince botlarla kurtarıldı.
- Güvenlik gerekçesiyle bazı mahallelere girişler kapatıldı ve bazı bölgelerde tahliye çalışması başlatıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan yağışlar sele döndü. Tersakan Çayı'nın taşması sonucu ilçenin önemli kısmı sular altında kalırken, ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bu arada bazı mahallelere girişler kapatılırken, bazı bölgelerde de tahliye çalışması başlatıldı.
TERSAKAN ÇAYI'NIN DEBİSİ ANİDEN YÜKSELDİ
Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış yolları ve ilçenin önemli bir bölümünü adeta göle çevirdi. Yağışların devam ettiği Dalaman'da, ilçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın debisi aniden yükseldi. Bu arada yaşanan taşkın nedeniyle pek çok mahalle ve tarım alanı sular altında kaldı.
MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDI
Aniden bastıran yağışla birlikte dere kenarındaki evlerde yaşayanlar mahsur kaldı. Su baskınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar botlarla AFAD, itfaiye ve güvenlik güçlerince kurtarılırken güvenlik gerekçesiyle ilçede bazı mahallelere girişler kapatıldı. Bazı bölgelerde ise tahliye çalışması başlatıldı.
Yağışların devam ettiği ilçede yaşanan taşkınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.