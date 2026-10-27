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Meteoroloji, Muğla kıyılarında 28 Ekim'den itibaren şiddetli yağış uyarısında bulundu

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Meteoroloji, Muğla kıyılarında 28 Ekim'den itibaren şiddetli yağış uyarısında bulundu
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve diğer kıyı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 28 Ekim'den itibaren kıyılarda yağışın 51-100 kg/m2 ile çok kuvvetli olması bekleniyor; sel, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam eden yağışların 28.10.2026 (Çarşamba günü) ilk saatlerden itibaren Muğla çevrelerinde (Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Milas) kuvvetli (21-50 kg/m2), kıyı kesimlerinde (Datça, Bodrum, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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