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Muğla'daki kütüphanelerde güçlendirme sürerken gezici kütüphane hizmet veriyor

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Muğla'daki kütüphanelerde güçlendirme sürerken gezici kütüphane hizmet veriyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Muğla Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde depreme dayanıklılık için başlatılan güçlendirme çalışmaları sürüyor. Bina kullanıma kapatılırken kütüphane bahçesine konuşlandırılan gezici araçta yaklaşık 5 bin kitap okuyucularla buluşuyor.

Muğla Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde depreme dayanıklılık kapsamında başlatılan güçlendirme çalışmaları devam ederken, kütüphane hizmeti gezici kütüphaneyle kesintisiz sürdürülüyor. Kütüphanenin bahçesine konuşlandırılan araçta yaklaşık 5 bin kitap okuyucularla buluşuyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde başlatılan güçlendirme çalışmaları sürüyor. Ağustos ayında tahliye süreciyle gündeme gelen kütüphanelerde çalışmaların başlamasıyla birlikte, okuyucular için alternatif hizmet uygulaması devreye alındı.

Güçlendirme çalışmaları nedeniyle binanın kullanıma kapatılmasının ardından Muğla Halk Kütüphanesi'nin hizmeti, kütüphanenin hemen önündeki bahçeye konuşlandırılan gezici kütüphane aracılığıyla devam ediyor.

Araç içerisinde yaklaşık 5 bin kitap bulunurken, görevli personel de okuyuculara hizmet veriyor. Vatandaşlar gezici kütüphaneden yararlanarak kitaplara ulaşabiliyor ve kütüphane hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Gezici kütüphanede çocukların vakit geçirebileceği küçük bir alan da yer alıyor. Böylece çocukların kitaplarla buluşması ve kütüphane alışkanlıklarını sürdürmesi amaçlanıyor.

Ağustos ayında tahliye edilen kütüphane binalarında tadilat süreci devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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