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Muğla'nın Marmaris ilçesine Panama bayraklı MSC Divina 3 bin 933 turist getirdi

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Panama bayraklı MSC Divina, Kuşadası'ndan Marmaris'e 3 bin 933 turist getirdi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi; geminin sonraki durağının Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer 3 bin 933 turist getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 3 bin 933 yolcu ile 1264 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da günübirlik tekne turlarına katıldı.

"MSC Divina"nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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