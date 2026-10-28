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Bodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yediler

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Bodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yediler Haber Videosunu İzle
Bodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yediler
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafikte tartıştıkları kuryeyi yol ortasında darbeden iki kişiye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte tartıştıkları kuryeyi yol ortasında darbeden iki kişiye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Kuryenin dayak yediği anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yaşanan tartışmanın ardından araçlarından inen iki kişi, trafik ışıklarında bekleyen kuryeyi yol ortasında darbetti. Kuryenin saldırıya uğrayarak dayak yediği anlar araç kamerasıyla kaydedildi. Yapılan araştırmada kuryeyi darbeden kişilerin R.G. ve B.G. olduğu tespit edildi. İki kişiye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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