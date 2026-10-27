Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Menteşe'de yağışla çöken yola düşen araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Menteşe'de yağışla çöken yola düşen araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle yol çöktü, seyir halindeki bir araç oluşan çukura düşerek mahsur kaldı. Araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı; bölgeye sevk edilen görevliler çöken bölümde işaretleme çalışması yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle yol çöktü. Seyir halnde iken yoda olışan çöküntüye farketmeyerek çukura düşen araç ise yolda mahsur kaldı.

Olay, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi 472 Sokak ile 428 Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen bir araç, yolda oluşan çukura düşerek mahsur kaldı. Araçtaki iki kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarken, bölgeye sevk edilen görevliler tarafından yolun çöken bölümünde işaretleme çalışması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gölcük'te MHP’li belediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MHP'yi yasa boğan ölüm: Meclis üyesi silahlı kavgada hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükçekmece’de yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç saça baş başa kavga etti

Saç saça baş başa kavga ettiler! Ayırmak hiç kolay olmadı

Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı

Daha dün kiralandı, bugün tüfeklerle tarandı
Beşiktaş, RAMS Başakşehir karşısında son dakikalarda coştu

Beşiktaş, Başakşehir karşısında son dakikalarda coştu
İsrail basını: İsrail, Brezilya ve Sırbistan'daki iki önemli müttefikini kaybetti

İki ülkedeki seçim, en çok Netanyahu'ya kaybettirdi: Tarihi hezimet
Muhittin Böcek'ten mahkemede dikkat çeken ilişki itirafı: Zor bir süreç geçirdi

Muhittin Böcek'ten mahkemede dikkat çeken ilişki itirafı
Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray

Osimhen'den duble! Nefes kesen derbi Galatasaray'ın
Mutfak parasıyla işe başladı! Şimdi 40'tan fazla kadına iş veriyor

1 kilo kıymayla başladı! Şimdi 40'tan fazla kadına iş veriyor