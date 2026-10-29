Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenler düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin'in Antalya Valiliği makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Spor Salonu'nda devam etti.

Programda, Vali Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şahin, yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in esareti reddeden bir milletin kendi kendine sahip çıkışının, bağımsızlığını milli irade ile taçlandırışının ve geleceğini kendi elleriyle kurma kararlılığının adı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in, milletin tarihi yürüyüşünde açılan yeni bir sayfa ve devletin temelinde yeri olan milli egemenlik ilkesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet yalnızca kazanılmış bir zaferin sonucu değil, geleceğe dönük ortak irademizin de adıdır. Milli egemenlik, bağımsızlık, hukuk devleti, demokrasi ve çağdaşlaşma hedefi, cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin temel unsurlarıdır. Cumhuriyetimizin gücü milletimizin birlik ve beraberliğinden, devletimizin gücü ise hukuktan, kurumlardan ve vatandaşlarına karşı taşıdığı sorumluluktan gelir."

Vali Şahin, bugün eğitimde, bilimde, sağlıkta, sanayide, tarımda, teknolojide, kültürde ve sporda elde edilen başarıların Cumhuriyet'in açtığı yolda nesiller boyunca ortaya konulan emeğin ürünü olduğunu vurguladı.

Şahin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31), Antalya'nın önümüzdeki dönemde üstleneceği önemli uluslararası sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı.

Bu organizasyonun Türkiye'nin uluslararası meselelerde diyalog ve işbirliğine katkısı olacağını ifade eden Şahin, Antalya'nın uluslararası ölçekteki kapasitesini ortaya koyması bakımından kıymetli olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, halk oyunları gösterileri de sahnelendi.

Vali Şahin, tören sonunda şiir okuyan öğrencilere hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Fraport TAV Antalya Havalimanı iç hatlar terminali, kırmızı beyaz balonlar, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslendi.

Kutlamalar kapsamında, geleneksel zeybek gösterisi izleyicilerden yoğun alkış alırken, klasik dans gösterisi sunuldu.

Bando ekibinin çaldığı marşlar ve coşkulu ezgilerle terminalde büyük bir bayram havası yaşandı.

Muğla

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü, Muğla'da düzenlenen törenle kutlandı.

Vali İdris Akbıyık'ın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Menteşe Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından vazgeçmediğini belirterek Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Akbıyık, okuyan, araştıran ve üreten bir gençlik yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Sporcuların tekvando gösterisinin de yer aldığı törende, U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan Fatmanur Akbulut'a Vali Akbıyık tarafından hediye verildi. Törende Muğla Jandarma Komando Birliği de gösteri yaptı.

Kutlama programı, temsili geçit töreniyle sona erdi.

Isparta

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi.

Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Başkonak, gaziler, kurum müdürleri, oda başkanları ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törende halk oyunları gösterisi sunuldu, mehter takımı sahne aldı. Öğrencilerin şiir okumalarının ardından ER-AH Havacılık Uçuş Akademisi tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vali Erin, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yılını gururla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve şükranla andığını ifade eden Erin, tüm Ispartalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Burdur

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Programda, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladılar.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Vali Bilgihan, yaptığı konuşmada, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyet'in ilanının 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bir milletin yeniden doğuşunu, bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadeleyi ve geleceğe bıraktığı en kıymetli emaneti bir kez daha hatırlamak için bir arada olduklarını vurgulayan Bilgihan, "29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık iradesini, egemenlik anlayışını ve çağdaş bir devlet kurma kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği, 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare' olarak tanımladığı ve Türk milletinin kaderini değiştiren, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün ebedileştiği gündür." dedi.

Program, öğrenciler tarafından yapılan jimnastik ve halk oyunları gösterileri ile son buldu.

Kaynak: AA