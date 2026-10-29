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Akyaka'da iki dalgıç Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Türk bayrağını su altında açtı

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Akyaka'da iki dalgıç Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Türk bayrağını su altında açtı Haber Videosunu İzle
Akyaka'da iki dalgıç Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Türk bayrağını su altında açtı
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde iki dalgıç, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Etkinlik, Akyaka'nın mavi sularında bayram kutlamalarına farklı boyut kazandırdı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde iki dalgıç, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Muğla'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Akyaka Mahallesi'nde Cumhuriyet Bayramı, bu kez su altında gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Her yıl 29 Ekim'de farklı etkinliklerle yaşanan Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Akyaka'da su altındaki anlamlı görüntülerle kendini gösterdi. Dalgıçlar Akif Toz ve Göktuğ Erdem, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla dalış yaparak Türk bayrağını su altında açtı. Cumhuriyet coşkusunu denizin altına taşıyan iki dalgıç, gerçekleştirdikleri etkinlikle bayram kutlamalarına farklı bir boyut kazandırdı. Akyaka'nın mavi sularında açılan Türk bayrağı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamanın simgesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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