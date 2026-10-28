Muğla'da Eylül ihracatı yüzde 8,9 artışla 146 milyon 800 bin 349 dolara ulaştı

Muğla'da Eylül ayında genel ticaret sistemine göre 146 milyon 800 bin 349 dolarlık ihracat, 39 milyon 729 bin 958 dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında 134 milyon 777 bin 687 dolar olan ihracat, Eylülde 12 milyon 22 bin 662 dolar arttı. Böylece ihracatta bir önceki aya göre yüzde 8,9 artış yaşandı.

Temmuz ayında 142 milyon 250 bin 275 dolar olan ihracat da Eylül ayında yaklaşık 4,6 milyon dolar yükseldi. İthalat ise Temmuz ayında 39 milyon 558 bin 744 dolar, Ağustosta 39 milyon 343 bin 131 dolar olarak kaydedildi. Eylül ayında 39 milyon 729 bin 958 dolara ulaşan ithalat, önceki aya göre sınırlı artış gösterdi.

Muğla, eylül ayında ihracatının ithalatını 107 milyon 70 bin 391 dolar aşmasıyla dış ticaret fazlası verdi. Ağustos ayında 95 milyon 434 bin 556 dolar olan dış ticaret fazlası, Eylülde yaklaşık 11,6 milyon dolar arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı