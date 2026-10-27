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Muğla Datça'da dünden beri süren sağanak İskele Mahallesi'nde yolları su altında bıraktı

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Muğla Datça'da dünden beri süren sağanak İskele Mahallesi'nde yolları su altında bıraktı
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Muğla'nın Datça ilçesinde dünden beri etkili olan ve bugün de süren sağanak, İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki yollarda su birikintileri oluşturdu. Park halindeki araçların su içinde kaldığı bölgede belediye ekipleri su baskınlarına yönelik çalışma başlattı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.

Datça'da dünden beri etkili olan sağanak bugün de devam etti. Sağanak nedeniyle İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki yollarda su birikintileri oluştu. Park halindeki araçlar su içinde kalırken, belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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