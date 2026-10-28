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Muğla'da sağanak Bodrum'da 3 aracı mahsur bıraktı, Dalaman'da dere taştı

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Muğla'da sağanak Bodrum'da 3 aracı mahsur bıraktı, Dalaman'da dere taştı
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Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Dalaman ilçelerinde etkili olan sağanak yollarda su birikintilerine ve dere taşkınına neden oldu. Bodrum'da 3 araç mahsur kalırken Dalaman'da Dersakan Deresi taştı, Şerefler Mahallesi yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Dalaman ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar mahsur kaldı, dere taştı.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Konacık Mahallesi'nde Bodrum-Turgutreis kara yolunda su birikintilerine neden oldu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, 3 araç mahsur kaldı.

Atatürk Bulvarı'nda da yağışın ardından su birikintileri oluştu. Bazı araçlar suda kalırken, vatandaşlar ve basın mensupları mahsur kalan sürücülere yardım etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Mandalinci, bölgede geçmiş yıllarda da benzer sorunların yaşandığını ifade etti.

Marmaris

Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok cadde ve sokak su altında kaldı.

Marmaris-Datça ve Menteşe kara yollarına dağlardan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçaları, Karayolları ve Marmaris Bölge Trafik ekiplerince temizlendi.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu suların denize ulaşması nedeniyle kıyı bölgelerinde deniz kahverengiye döndü.

Dalaman'da dere taştı

Dalaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Dersakan Deresi taştı. Bölgede yollar ile tarım arazileri taşkın suyunun altında kaldı.

Şerefler Mahallesi'ne giden yol ise sel nedeniyle kolluk kuvvetlerince bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, bölgede inceleme yaptı.

Durmuş, gazetecilere geceden bu yana tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Meteoroloji yetkililerinin yarın öğlene kadar yağışın devam edeceğini bildirdiğini ifade eden Durmuş, olası afet durumlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
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