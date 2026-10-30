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Muğla'da yağış sonrası Menteşe'de etkili olan sis kartpostallık görüntü oluşturdu

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Muğla'da yağış sonrası Menteşe'de etkili olan sis kartpostallık görüntü oluşturdu Haber Videosunu İzle
Muğla'da yağış sonrası Menteşe'de etkili olan sis kartpostallık görüntü oluşturdu
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Muğla genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde sis görüldü. İlçenin farklı noktalarında etkisini gösteren sis, doğayla ve kent manzarasıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Muğla'da etkili olan yağışların ardından Menteşe ilçesinde sis etkili olurken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Muğla genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde sis görüldü. İlçenin farklı noktalarında etkisini gösteren sis, doğayla ve kent manzarasıyla birleşince güzel görüntüler oluşturdu. Sis tabakasının kenti kapladığı anlar, ortaya güzel manzaralar çıkarırken, kartpostallık görüntüler vatandaşların da ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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