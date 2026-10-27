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Aslı Baş davası 21 Ocak 2027'ye ertelendi, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

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Aslı Baş davası 21 Ocak 2027'ye ertelendi, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu Haber Videosunu İzle
Aslı Baş davası 21 Ocak 2027'ye ertelendi, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu
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Aslı Baş'ın Bodrum'daki şüpheli ölümüne ilişkin dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Ailenin avukatı ve ailenin mazereti nedeniyle duruşma 21 Ocak 2027'ye ertelenirken, sanık Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu.

2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Bodrum'daki şüpheli ölümüyle ilgili kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Muğla 1'inci ağır Ceza Mahkemesinde tekrar başlayan duruşmanın bugün yapılan celsesine Aslı Baş ailesinin avukatı ve ailenin mazeret bildirmesi nedeniyle 21 Ocak 2017 tarihine ertelendi.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başlanan duruşmanın bugün yapılması gereken celsesine sanıklardan Ahmet Bayer ve oğlu Volkan Bayer de katıldı. Duruşmada sanık Ahmet Bayer, sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti. Bayer, "Yarın bir ameliyat olacağım, ocak ayında ameliyat olacağım. Sağlık durumum iyi değil. Duruşmalardan muaf tutulmayı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Bayer'in duruşmalardan vareste tutulması talebini kabul etti. Tanıkların ise bulundukları celsede hazır edilmesine karar verildi.

Silinen mesajlar için teknik inceleme yapılacak

Davanın önceki duruşmalarında gündeme gelen cep telefonundaki silinmiş mesajların geri getirilmesine ilişkin teknik inceleme talebi bu celsede de ele alındı. Mahkeme heyeti, söz konusu mesajların geri getirilmesi konusunda hangi teknik imkanların bulunduğunun araştırılması yönünde karar aldı.

Duruşma, diğer eksik hususların tamamlanması için 21 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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