Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

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Türkiye, güneybatı ve güneydoğudan giren yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Muğla ve Antalya kıyılarında metrekareye 100 kilograma kadar yağış beklenirken, Kuzey Ege’de fırtına uyarısı yapıldı.

FETHİYE’DE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, yerleşim yerlerinde ve tarım alanlarında su baskınlarına yol açtı. Evler, iş yerleri ve çiftçilere ait seralar su altında kaldı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Seralarda su baskını nedeniyle çiftçilerin ciddi zarar gördüğü belirtildi. İlçedeki bazı yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

MUĞLA’NIN 9 İLÇESİNDE TURUNCU KOD

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre turuncu uyarı Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerini kapsıyor. Uyarı 28 Ekim saat 00.00'dan 29 Ekim Perşembe saat 11.00'e kadar geçerli olacak.

Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe için de sarı kodlu uyarı yapıldı. Muğla genelinde metrekareye 21-50 kilogram, kıyı kesimlerinde ise 51-100 kilogram ve üzerinde yağış bekleniyor. AFAD da bölgedeki vatandaşlara kısa mesaj göndererek tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

ANTALYA’DA METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ UYARISI

Sarı kodlu uyarı verilen Antalya’da da kuvvetli sağanak bekleniyor. Antalya Valiliği’nin Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak yaptığı uyarıya göre kent merkezi ile Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’nın da aralarında bulunduğu doğu ilçelerinde metrekareye 51-100 kilogram yağış öngörülüyor. Batı ilçelerinde yağış miktarının 21-60 kilogram olması bekleniyor.

Antalya’da riskli hava koşullarının 29 Ekim saat 11.00'e kadar sürebileceği belirtildi. Bodrum katlar, dere yatakları ve su tahliyesinin yetersiz olduğu noktaların risk altında olduğu vurgulandı.

GÜNEYDOĞU’DA 34 SAATLİK UYARI

MGM’nin 541 numaralı uyarısına göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 28 Ekim saat 00.00'da başlayan kuvvetli yağış, 29 Ekim saat 10.00'a kadar sürecek. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevresinde, Kahramanmaraş’ın doğusu ile Malatya’nın güneyinde metrekareye 21-50 kilogram yağış bekleniyor.

Adıyaman genelinde, Şanlıurfa’nın kuzeyinde, Diyarbakır’ın ise kuzey ve batısında 12 saatte metrekareye 51-75 kilograma ulaşabilecek çok kuvvetli yağış öngörülüyor. Bölgede sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve hortum riski bulunuyor.

SARI UYARI VERİLEN 18 İL

MGM’nin sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle: Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli.

Ege’nin batısında kuvvetli yağış beklenirken, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Burdur ve Çanakkale’nin güney kıyılarında da kuvvetli sağanak öngörülüyor.

KUZEY EGE’DE FIRTINA, DALGA BOYU 3 METRE

MGM’nin tahminine göre Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli rüzgar saatte 40-60 kilometre hızla esecek. Kuzey Ege’de fırtına beklenirken dalga yüksekliğinin 3 metreye, Marmara ve Karadeniz’de ise 2 metreye ulaşması bekleniyor. Güney Ege ile Batı Akdeniz’de rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Kabatepe-Gökçeada hattında 2 feribot seferi iptal edildi.

SEL, HEYELAN VE HORTUM RİSKİ

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve heyelan yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortuma karşı tedbirli olunmasını isteyen MGM, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceğine de dikkat çekti. Dere yataklarına yakın yerlerde yaşayanların ve sürücülerin dikkatli olması istendi.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ CUMHURİYET BAYRAMI’NDA ARTACAK

İstanbul, MGM’nin renk kodlu uyarı verdiği iller arasında yer almıyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 7 gün boyunca “aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı” uyarısında bulundu. Bugün metrekareye 1-5 kilogram yağış beklenen İstanbul’da en yoğun yağışın, 10-20 kilogram yağış öngörülen 29 Ekim Perşembe günü yaşanması bekleniyor.

AKOM’a göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle sıcaklıklar 13-16 derece arasında, mevsim normallerinin altında seyredecek. Poyrazın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinde, iç ve doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Büyük kentlerde en yüksek sıcaklığın Ankara’da 20, İstanbul’da 18, İzmir’de 19, Adana’da 25 derece olması öngörülüyor.

HAFTA SONU BATIDA YENİDEN YAĞIŞ

MGM’nin tahminine göre 30 Ekim Cuma günü batı ve güneybatıda hava açarken kuzey, iç ve doğu kesimlerde sağanak sürecek. Cumartesi günü Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yeniden etkili olacak. Pazar günü ise batı ve kuzeyde yağış bekleniyor.

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