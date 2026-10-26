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Datça'da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü

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Datça'da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü Haber Videosunu İzle
Datça'da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü
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Muğla Datça'da öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Sağanakla debisi yükselen derelerin taşıdığı tortu ve çamur Palamutbükü sahilinde denize karıştı, denizin rengi kahverengiye döndü.

Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Palamutbükü'nde denizin rengi kahverengiye döndü.

DATÇA'DA YAĞMUR KABUSU

Datça'da öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Sağanakla birlikte debisi yükselen derelerin taşıdığı tortu ve çamur, Palamutbükü sahilinde denize karıştı. Denizin rengi kahverengiye döndü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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