Datça'da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü

Datça'da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Datça'da öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Sağanakla debisi yükselen derelerin taşıdığı tortu ve çamur Palamutbükü sahilinde denize karıştı, denizin rengi kahverengiye döndü.
Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Palamutbükü'nde denizin rengi kahverengiye döndü.
DATÇA'DA YAĞMUR KABUSU
Datça'da öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu.
DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Sağanakla birlikte debisi yükselen derelerin taşıdığı tortu ve çamur, Palamutbükü sahilinde denize karıştı. Denizin rengi kahverengiye döndü.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı