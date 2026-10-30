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Datça'da kayalık alanda mahsur kalan kişi Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi

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Datça'da kayalık alanda mahsur kalan kişi Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi
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Muğla'nın Datça ilçesinde Mersincik Koyu'nda mahsur kalan kişi, AFAD koordinasyonundaki çalışmalarla kurtarıldı. MAG-AME ekibinin 4 gönüllü ve 1 araçla bölgeye gitmesinin ardından kişi, özel tekneyle alınıp Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi; sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir koyda mahsur kalan kişi MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi) ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça Mersincik Koyu'nda AFAD'dan gelen mahsur kalma ihbarı üzerine, MAG -AME Muğla Datça ekibi 4 gönüllü ve 1 araçla bölgeye hareket etti. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, yürüyüş sonrasında aracına dönemeyen ve mahsur kalan P.S. (45) özel tekneyle kayalık alandan alınıp, Sahil Güvenlik botuyla tahliye edilerek güvenli alana alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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