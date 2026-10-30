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Yatağan'ın son Kore Gazisi Hasan Arkan 97 yaşında hayatını kaybetti

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Yatağan'ın son Kore Gazisi Hasan Arkan 97 yaşında hayatını kaybetti
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Muğla'nın Yatağan ilçesinin son Kore gazisi Hasan Arkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 97 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Arkan, Garnizon Komutanlığınca düzenlenen tören ve protokol üyelerinin katılımıyla Turgut Mahallesi'nde toprağa verildi.

IHAAW133409-GEN/30-10-2026

- Yatağan'da Kore Gazisi hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Habib Özen MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinin son Kore gazisi Hasan Arkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 97 yaşında hayatını kaybetti. Arkan, garnizon komutanlığınca düzenlenen tören ve protokol üyelerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yatağan'ın Turgut Mahallesi'nde yaşayan Kore Gazisi Hasan Arkan, 29 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde, yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde yaşamını yitirdi. Gazinin cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Turgut Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Garnizon Komutanlığınca düzenlenen törenle ve protokol üyelerinin katılımıyla Zeytinköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(OD-Y)

30.10.2026 13: 35: 40 TSI

NNNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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