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Muğla'da öğrencilerin çevre bilincini artırmayı hedefleyen bilgi yarışması düzenlendi

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Muğla'da öğrencilerin çevre bilincini artırmayı hedefleyen bilgi yarışması düzenlendi
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Turgutreis Anadolu Lisesince 'Tabiat ve Yaşanabilir Çevre' bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada iklim, enerji, su, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir yaşam konuları ele alındı; öğrencilerin çevre farkındalığı artırılmak istendi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Muğla Turgutreis Anadolu Lisesi organizasyonuyla "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışması düzenlendi. Öğrencilerin çevre bilincini artırmayı hedefleyen yarışmada iklim, enerji, su, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir yaşam konuları ele alındı.

COP31 vizyonu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütünsel yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyonda, öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının artırılması ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinç kazanmaları amaçlandı.

Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini ortaya koyduğu yarışma, gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedefledi. İklim değişikliğiyle mücadele, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, suyun korunması, biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği ve çevre dostu yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edilirken, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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