Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum'da kırmızı ışıkta motokuryeyi darp ettiler! İki saldırgana 360 bin lira ceza

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da kırmızı ışıkta motokuryeyi darp ettiler! İki saldırgana 360 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte çıkan tartışmada ticari araçtan inen iki kişi, kırmızı ışıkta bekleyen motokuryeye saldırdı. Başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıyan saldırının ardından polis şüphelileri R.G. (27) ve B.G. (22) olarak belirledi; ikiliye toplam 360 bin TL para cezası kesildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafikte çıkan tartışmada araçtan inerek motokuryeyi darp eden 2 kişiye toplam 360 bin TL para cezası uygulandı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SALDIRDILAR

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki trafik ışıklarında meydana geldi. Trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Ticari araçta yolcu konumunda bulunan R.G. ve B.G., araçtan inerek kırmızı ışıkta bekleyen motokuryeye saldırdı. Yaşanan o anlar, başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

İKİ ŞÜPHELİYE 360 BİN LİRA CEZA

Olayın ardından harekete geçen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda kuryeye saldıran şüphelilerin R.G. (27) ile B.G. (22) olduğunu belirledi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından tespit edilen iki şüpheliye, toplam 360 bin TL para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

Derbiye damga vuran görüntü sonrası ilk açıklama geldi
Torunu Nazar'ı Alman annesinden 7 yıl boyunca kaçırmıştı! Tutuklu babaanne duruşmada fenalaştı

Torununu 7 yıl boyunca annesinden kaçırmıştı! Duruşmada fenalaştı
Müşteri gibi girdiği fırından telefonu çalıp kaçtı! Hırsızın rahatlığı kamerada

Çalacak başka bir şey bulamadın mı? Hırsızın rahatlığı kamerada
ABD'nin İran'a yeni saldırı hazırlığı iddiası! WSJ: Ara seçimlerin ardından kısa ve yoğun bir harekat düzenleyebilir

Üslerden askerler tahliye ediliyor! ABD'nin İran planı sızdı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı

Canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
Putin'i zor durumda bırakan kare!

Putin'i fena madara ettiler!
Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor! 900 lira bile kurtarmıyor

Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor
Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak

Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...

Arda'nın çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya...