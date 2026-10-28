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Bodrum'da sağanak sokakları göle çevirdi! Evde mahsur kalan hamile kadın sedyeyle kurtarıldı

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Bodrum'da sağanak sokakları göle çevirdi! Evde mahsur kalan hamile kadın sedyeyle kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Bodrum'da sağanak sokakları göle çevirdi! Evde mahsur kalan hamile kadın sedyeyle kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanakta metrekareye 32 kilogram yağış düştü; Bitez ve Eskiçeşme mahallelerinde birer evi, Gölköy ve Konacık'ta 2 iş yerini su bastı. Bitez'de su birikintileri nedeniyle evinde mahsur kalan hamile kadın, itfaiye ve belediye ekiplerince sedyeyle tahliye edilerek Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

METREKAREYE 32 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bodrum'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle Bitez Mahallesi'nde 1 ev, Eskiçeşme Mahallesi'nde 1 ev, Gölköy Mahallesi ve Konacık Mahallesi'nde toplamda 2 iş yerinde su baskını meydana geldi. Ekiplerce su tahliye çalışması yapılırken, metrekareye 32 kilogram yağış düştü.

HAMİLE KADIN EVİNDE MAHSUR KALDI

Öte yandan Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde meydana gelen yoğun su birikintileri nedeniyle bölgede bir evde yaşayan hamile kadının mahsur kalması üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi.

SEDYEYLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Sedye ile evden çıkarılan hamile kadın bölgeden güvenli şekilde tahliye edilirken Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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