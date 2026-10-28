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Muğla'da trafik tartışmasında kuryeyi darbeden 2 kişiye 360 bin lira ceza

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafik tartışması sırasında araçlarından inerek trafik ışıklarında bekleyen kuryeyi darbeden 2 kişiye toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafik tartışması sırasında araçlarından inerek trafik ışıklarında bekleyen kuryeyi darbeden 2 kişiye toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olayın sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda, trafik tartışmasının ardından araçlarından inerek ışıklarda bekleyen kuryeyi darbeden kişilerin R.G. (27) ve B.G. (22) olduğu tespit edildi.

Şüphelilere toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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