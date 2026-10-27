Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fethiye'de sağanak su baskınına yol açtı, ev ve seralar sular altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye'de sağanak su baskınına yol açtı, ev ve seralar sular altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Ev ve iş yerlerinin yanı sıra çiftçilerin seraları sular altında kalırken, vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı ve yollarda biriken su sürücülere zor anlar yaşattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra çiftçilere ait seralar da sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ve çiftçiyi olumsuz etkiledi. İlçenin bazı mahallelerinde su baskınları meydana gelirken, ev ve iş yerleriyle birlikte çiftçilere ait seralar da taşkınlardan etkilendi. Ev ve iş yerlerine dolan sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su baskınlarından etkilenen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Tarımsal üretimin yapıldığı seralarda da su baskınları yaşanırken, çiftçiler zarar gördü.

Sağanak yağış, trafikte de aksamalara neden oldu. İlçe genelindeki bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda araçların biriken suların içerisinden güçlükle geçtiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş da var

Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş da var
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Konteynerde diri diri yakılan İbrahim Yaşar davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Uyurken diri diri yakılmıştı! 2 sanığa en ağır ceza çıktı
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
Fenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldı

Fenerbahçe yenildi, olan Mourinho'ya oldu