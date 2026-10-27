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Meteoroloji yarın Muğla için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Muğla için turuncu, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 il için sarı kodlu uyarı verdi. Muğla'nın listedeki ilçelerinde çok kuvvetli yağış beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden yarın Muğla için "turuncu", İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 il için ise "sarı" kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, "turuncu" kodlu uyarı verilen Muğla'nın Seydikemer, Köyceğiz, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Ula, Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Ayrıca Adıyaman, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya, Mardin, Tunceli, Batman, Antalya, Bingöl, Denizli, Elazığ, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da etkili olacak yağış nedeniyle de "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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