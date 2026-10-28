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Muğla Bodrum'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi, 3 araç yolda mahsur kaldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bölgede 3 araç yolda mahsur kaldı. Yağış aralıklarla sürerken Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı arabalar yolda kaldı, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yağış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Özellikle konacık Mahallesi'nde Bodrum ve Turgutreis yönünde yoğun su birikintileri oluşması nedeniyle araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorluk çekti bölgede zaman zaman trafik kapanma noktasına geldi bölgede üç tane araç yolda mahsur kaldı. Gök gürültülü sağanak yağmur bölgesel olarak aralıklarla etkisini sürdürürken bir çok noktada su birikintileri meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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