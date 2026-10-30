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Bodrum'da yaban domuzu sürüsü Bitez'de pazara girmeye çalıştı

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Bodrum'da yaban domuzu sürüsü Bitez'de pazara girmeye çalıştı Haber Videosunu İzle
Bodrum'da yaban domuzu sürüsü Bitez'de pazara girmeye çalıştı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaban domuzu sürüsü, Bitez Mahallesi'nde pazar yerine girmeye çalıştı. Pazarcı esnafının müdahalesiyle bölgeden uzaklaşan domuzlar Bitez köy içine ilerleyerek gözden kayboldu ve çevredeki vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine kadar indi. Bitez Mahallesi'nde görülen domuz sürüsü, vatandaşlara tedirgin anlar yaşattı.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde ortaya çıkan domuz sürüsü, önce pazar yerine girmeye çalıştı. Pazarcı esnafının müdahalesiyle bölgeden uzaklaşan domuzlar, daha sonra Bitez köy içine doğru ilerledi. Bir süre mahalle içinde dolaşan domuz sürüsü, ardından gözden kayboldu. Domuzların yerleşim alanında görülmesi çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, o anlar dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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