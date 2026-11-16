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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet lideri Arıkan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet lideri Arıkan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat sürdü.

Kaynak: AA
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