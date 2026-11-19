Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2016-2019 yıllarındaki bazı sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında "FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü" iddiasıyla "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övmek" suçundan yargılandığı davada Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen benzer eylemlere ilişkin dosyayla birleştirilmesi konusunda görüş sorulmasına karar verdi. Duruşma, 6 Ocak 2027'ye ertelendi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 2016-2019 yıllarındaki bazı sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında "FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü" iddiasıyla "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övmek" suçundan yargılandığı davanın görülmesine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de benzer dosyanın bulunduğunu belirterek, dosyaların birleştirilmesini ve müvekkilinin tek seferde ifade vermesini talep etti.

Mahkeme heyeti, usul ekonomisi gereği dosyaların birleştirilmesi yönünden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılarak birleştirmeye muvafakat verilip verilmediğinin sorulmasına karar verdi. Mahkeme, davayı 6 Ocak 2027'ye erteledi.

NE OLMUŞTU?

İddianame, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu ile eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in şikayet dilekçesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu hazırlanmıştı. Şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun bazı konuşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hüküm giyen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit suçlardan dolayı övdüğü ifade edilerek, hakkında kamu davası açılması talep edilmişti.

Kaynak: ANKA