(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP'de kurultay takviminin ertelenmesine tepki göstererek, "Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor. Kurultay takvimi erken tarihe çekilmelidir. Örgütümüzün en alt kademesinden başlamak üzere genel başkanlık makamı dahil hiçbir görev rekabete kapatılamaz" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nde geldiğimiz noktada, kurultay talebimize açıkça hayır denmiyor. Sözler veriliyor, tarihler açıklanıyor, ardından tarihler değiştiriliyor. Böylece 'kurultay yapılacakmış' görüntüsü korunurken örgütün karar vereceği o gün sürekli bizlerden uzaklaştırılıyor. Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor. Bir hakkı ortadan kaldırmanın tek yolu onu açıkça yasaklamak değildir. O hakkın kullanılmasını sürekli ertelemek, o hakkın içini boşaltmaktır.

Bu noktaya nasıl geldik? Önce, üye listelerinin 16 Eylül'de askıya çıkarılacağı ifade edildi. Böylece kurultay takvimi başlayacaktı. İlk resmi takvimde üye listelerinin askıya çıkarılmasının 28 Ekim'e ertelendiğini gördük. Buna göre il kongreleri de 14 Şubat 2027'de tamamlanacaktı. Daha sonra üye listelerinin askıya çıkarılması 12 Kasım'a ertelendi. İl kongrelerinin bitiş tarihi değişmedi. 17 Kasım'da yeni bir genelgeyle kurultay takvimi tamamen değişti. Bu defa il kongrelerinin bitişi de 2 Mayıs 2027'ye ertelendi. Bu yeni durumda, bu süreç bir kongreler takvimi olmaktan çıkıp, kurultay yapmama kararına dönüşmüştür. 2028'de yapılması planlanan olağan genel seçimler nedeniyle kurultayın ertelenmesi ihtimali doğmuştur.

"YARIN DA 'SEÇİM YAKLAŞTI, ŞİMDİ KURULTAYLA UĞRAŞAMAYIZ' MI DENİLECEK"

Ne olacak? Yarın da 'Seçim yaklaştı, şimdi kurultayla uğraşamayız' mı denilecek? Bu genelgeyle, yarınki ertelemenin gerekçesine zemin mi hazırlanıyor? Değerli kardeşlerim, örgütün önüne sandık koymadan, milletin önüne çıkılmaz. CHP halkın partisidir, üyenin partisidir. Ne gerekçeyle olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere meşruiyetini yargı kararlarından alan bir yönetimle giremez. Cumhuriyet Halk Partililer; Saray'ın, muhalefeti bölme planını görüp, partilerine sahip çıktılar. 'Bu partiyi kimin yöneteceğine mahkemeler değil, ben karar veririm, bu benim hakkım' diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldılar. Cumhuriyet Halk Partisi rozetini çıkarmayan hiç kimse belirsizlikle ve umutsuzlukla cezalandırılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en geç 2028'de yapılacak bir genel seçimde halkın karşısına, en son 8 yıl önce yaptığı kurultayda belirlenen yönetimle çıkmasına göz yumamayız.

"ASIL HUZURSUZLUK, ÖRGÜTÜN İRADESİNİ SANDIKTAN KAÇIRMAKTIR"

Yargı kararıyla gelen yönetim, kurultayda demokratik meşruiyet kazanmak için daha neyi bekliyor? Kendi partimizdeki seçimlerin yapılmamasına ses çıkarmazsak, olur da iktidar ileride sandığı milletten kaçırmaya niyetlenirse nasıl ses yükselteceğiz? Bu nedenle, henüz seçimlere vakit varken Kurultayımızı toplamak, her kademeden kadrolarımızı örgütümüzün oyuyla yenilemek ve hep birlikte ayağa kalkmak ertelenemez bir vazifedir. Biliyorum, yarın yine belli merkezlerden 'koltuk kavgası', 'parti içi huzursuzluk' manşetleri atılacaktır. Şimdiden söylüyorum: Asıl huzursuzluk, örgütün iradesini sandıktan kaçırmaktır.

"TÜRKİYE NEFES ALAMIYOR"

Değerli kardeşlerim, Türkiye nefes alamıyor. Örgütlü fon soygunuyla yurttaşın birikimi çalınıyor. Basın boğuluyor. Gazeteciler tutuklanıyor. Çok seslilik susturuluyor. Meclis itibar kaybediyor. Muhalefeti kim örgütleyecek? Umut her zaman Cumhuriyet Halk Partisi örgütüdür. Kapı kapı dolaşıp yine biz örgütleyeceğiz. Örgütlü siyasi mücadelenin gereği de Kurultaydır. Hiçbir mahkemenin hiçbir kararı Kurultayın yerine geçemez. Dolayısıyla kurultay takvimi erken tarihe çekilmelidir. Örgütümüzün en alt kademesinden başlamak üzere genel başkanlık makamı dahil hiçbir görev rekabete kapatılamaz. Siyasi cesaret, rakibin yarışmasını engellemekle gösterilmez. Aday olan çıkar, düşüncesini anlatır ve delegenin kararına saygı duyar. İki yıl önce, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay bir lütuf değildir, haktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her genel başkanı son derece saygındır. Öte yandan Partimizin Genel Sekreterlerinden değerli hemşerim Kamil Kırıkoğlu'nun dediği gibi, 'padişah da değildir'. demiştim. Bu sözlerimi bugün de aynen tekrar ediyorum. Kim genel başkan olursa olsun, kim hangi makamda oturursa otursun bu gerçek değişmez."

Kaynak: ANKA