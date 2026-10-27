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YENİ Parti, CHP kurultayının iptalini Yargıtay'ı beklemeden AİHM'e taşıyacak

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YENİ Parti, CHP kurultayının iptalini Yargıtay'ı beklemeden AİHM'e taşıyacak
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YENİ Parti, CHP'nin 2023 Kurultayı'nı mutlak butlan gerekçesiyle iptal eden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs tarihli kararını AİHM'e taşımaya hazırlanıyor. Parti kurmayları, Yargıtay'ı beklemeden başvuru kararı aldıklarını belirtti.

Haber : Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti, CHP'nin 2023 Kurultayı'nı mutlak butlan gerekçesiyle iptal eden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs tarihli kararını Aihm'e taşımaya hazırlanıyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, 21 Mayıs tarihli kararıyla CHP'nin 2023 Kurultayı'nı mutlak butlan gerekçesiyle iptal etmiş, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkanlığa getirmişti.

YENİ Parti, 21 Mayıs tarihli bu kararı Aihm'e taşımaya hazırlanıyor. ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre AİHM dilekçesine yönelik hazırlıklar devam ediyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan MYK toplantısında, parti kurmaylarına konu hakkında detaylı bilgi verecek.

YENİ Parti kurmayları, ana muhalefet partisinin, bir mahkeme kararıyla şekillendirilmeye çalışıldığına dikkati çekerek, Yargıtay'ı beklemeden AİHM başvurusu yapma yönünde karar aldıklarını belirtti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs tarihli kararına karşı yapılan temyiz başvurusu, 17 Temmuz'da Yargıtay'a taşınmış, Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, 26 Temmuz'da kararı ön incelemeye almıştı.

Kaynak: ANKA
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