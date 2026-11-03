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Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın

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Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında fon vurgununa tepki göstererek, "Kirli siyasetçiler ve bürokratlar el ele verip vatandaşı soydu; dolandırıcı siyasilerin dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı ve örgütlü suç kapsamında yargılanmalılar" dedi.

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fon vurgununa adı karışan siyasetçilerin dokunulmazlıklarının derhal kaldırılmasını talep etti.
  • Kılıçdaroğlu, fon vurgununu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gördüğü en büyük vurgun olarak nitelendirdi.
  • Kılıçdaroğlu, fon vurgununda yer alanların kimliğine ve partisine bakılmaksızın listelerinin açıklanmasını ve örgütlü suç kapsamında yargılanmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında gündemi sarsan fon vurgununa ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Siyasiler ve bürokratlar arasındaki kirli ilişkilere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa adı karışan isimlerin dokunulmazlıklarının derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

"DOLANDIRICI SİYASETÇİLERİN MECLİS'TE YERİ YOK"

Fon vurgununun cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, organize bir yapının varlığına işaret ederek "Bu çapta büyük bir dolandırıcılıkta siyasetçilerin eli olmazsa olmaz. Bu siyasetçilerin dokunulmazlıklarının da süratli bir şekilde kaldırılması lazım. Yolsuzluk, hırsızlık yapanların, vatandaşı soyanların bu çatı altında yeri olmaması lazım. Eğer burası Atatürk'ün kurduğu bir Meclis'se hırsızlık yapanların bu çatı altında yeri yoktur. Kirli siyasetçilerle, kirli bürokratlar el ele verdiler devletin kurumlarında vatandaşı soydular. Fon vurgununun özeti budur. Fon vurgunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gördüğü en büyük vurgundur" ifadelerine yer verdi. 

"SARAY'A YAKIN OLANLARIN TAMAMI BU İŞİN İÇİNDE"

Süreçteki denetimsizliğe ve borsa hareketlerine tepki gösteren CHP Lideri, yabancı kuruluşların uyarılarına dikkat çekerek eleştirilerini sürdürdü: "Borsada hisseler tam 1424 kat artmış. Kimseden tık yok. Neden? E bürokrat işin içinde, siyasetçi işin içinde. Saray'a yakın olanların tamamı bu işin içinde. Yabancı denetleme kuruluşları diyorlar ki Borsa İstanbul'da bir şeyler oluyor. Onlar uyarıyor, iş ondan sonra patlıyor."

"ÖRGÜTLÜ SUÇ KAPSAMINDA YARGILANMALILAR"

Soruşturmanın tüm partilere ve isimlere eşit mesafede uzanması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Fon vurgunu yapanların kimliğine, partisine, kim olduğuna bakılmaksızın hepsinin listesinin açıklanması ve örgütlü suç kapsamında yargılanması lazım. Elimize bir fırsat geçti. Bu yolsuzluğun geldiği yer sıradan bir yer değil. Bürokratlarla siyasiler vatandaşı soyuyorsa, şapkamızı önümüze koymak zorundayız."

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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Kanki receple konus bize niye soyluyon

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıdervis koc:

Pavyonculara söylemiyor üzerine alınma

yanıt0
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Haber Yorumlarıalparslan7692:

memleket deki en dürüst siyasetci kim tabiki kk

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıRevolver:

Akp ye çalıştığını itiraf ettiği gün dürüst olduğunu söyleyebiliriz

yanıt9
yanıt3
Haber Yorumları4jdzqvwvb4:

sadece doğru konuşuyorsun. uygulama sıfır !!!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Günaydın Dede milleti fonuna kadar soydular

Yorum Beğen13
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