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Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü vefatının 88. yılında saygı ve minnetle andı

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Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü vefatının 88. yılında saygı ve minnetle andı Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü vefatının 88. yılında saygı ve minnetle andı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılı nedeniyle sosyal medyadan andı. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirterek Cumhuriyetin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla güçlendirmek gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük bir lideri, bir bilgeyi, siyasi ve askeri bir dehayı, bir devrimciyi, büyük bir vatan ve millet sevdalısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılı nedeniyle andı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, şunları kaydetti:

"Büyük bir lideri, bir bilgeyi, siyasi ve askeri bir dehayı, bir devrimciyi, büyük bir vatan ve millet sevdalısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; Cumhuriyetimizin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla güçlendirmek, adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bir Türkiye idealini yaşatmak, 'kimsesizlerin kimsesi' Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır."

Kaynak: ANKA
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