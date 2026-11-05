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Eğitim Gücü Sen, Kılıçdaroğlu'na eğitim çalışanlarının taleplerini sundu

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Eğitim Gücü Sen, Kılıçdaroğlu'na eğitim çalışanlarının taleplerini sundu
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Eğitim Gücü Sen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek eğitim sistemindeki sorunları ve eğitim çalışanlarının taleplerini iletti. Sendika, TBMM bütçe görüşmelerinde bu sorunların gündeme getirilmesini isteyip taleplerini içeren dosya ve plaketi sundu.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (EĞİTİM GÜCÜ SEN), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, eğitim sisteminde yaşanan sorunları, öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik koşullarını, sosyal ve özlük haklarına ilişkin konular ele alındı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Oğuz Özat ve genel başkan yardımcılarımızdan oluşan heyetimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yıldırım Kaya'nın eşliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede; eğitim sisteminde yaşanan sorunları, öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik koşullarını, sosyal ve özlük haklarına ilişkin taleplerimizi ele aldık. Eğitimin niteliğinin artırılması ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde devam eden bütçe görüşmelerinde eğitim çalışanlarının sorunlarının ve taleplerinin gündeme getirilmesini istedik. Taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi içeren dosyamızı Sayın Kılıçdaroğlu'na sunduk, sendikamız adına hazırlanan plaketi takdim ettik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Yıldırım Kaya'ya misafirperverlikleri ve taleplerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
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