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Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere kızdı

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Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere kızdı Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere kızdı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren seçmenlere sert sözlerle yüklendi. Yaşanan sorunlardan şikayet eden vatandaşların seçim tercihlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "17 milyon bir partiye oy verse tek başına iktidar yapar. Ama siz, sizi yok eden iktidarı tekrar iktidar yapıyorsunuz" diyerek, "Şikayet etmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik ve toplumsal sorunlardan şikayet eden AK Parti seçmenlerine, aynı iktidara yeniden oy vermeleri nedeniyle kendilerini eleştirmeleri gerektiğini söyledi.
  • Kılıçdaroğlu, 17 milyon oyun bir partiyi tek başına iktidara taşıyabileceğini, AK Parti seçmeninin ise kendisini 'yok eden' iktidarı yeniden iktidar yaptığını savundu.
  • Kılıçdaroğlu, 17 milyon kişinin hâlâ AK Parti'ye oy vermesi durumunda seçmenlerin şikayet etmemesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren seçmenlere yönelik sert ifadeler kullandı. Ekonomik ve toplumsal sorunlardan şikayet eden seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, aynı iktidara yeniden oy verilmesini eleştirerek, "Biraz da kendinize bakmanız lazım. Sitem edeceğim, kimse kusura bakmasın" dedi.

"HER SEFERİNDE AĞLIYORSUNUZ"

AK Parti seçmenine yönelik açıklamalarında Kılıçdaroğlu, yaşanan sorunlardan yakınan vatandaşların seçimlerdeki tercihlerine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Her seferinde ağlıyorsunuz. Her seferinde şikayet ediyorsunuz. Her seferinde diyorsunuz ki 'Ya bu iş böyle yürümez'" ifadelerini kullandı.

"SİZİ YOK EDEN İKTİDARI TEKRAR İKTİDAR YAPIYORSUNUZ"

Seçmen sayısı üzerinden değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, 17 milyon oyun bir partiyi tek başına iktidara taşıyabileceğini savundu. Kılıçdaroğlu, "17 milyon bir partiye oy verse tek başına iktidar yapar. Ama siz, sizi yok eden iktidarı tekrar iktidar yapıyorsunuz" diyerek AK Parti'ye oy verenlere tepki gösterdi.

"BİRAZ DA KENDİNİZE BAKMANIZ LAZIM"

Seçmenlerin siyasi tercihlerinin sonuçlarını da değerlendirmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz da kendinize bakmanız lazım. Sitem edeceğim, kimse kusura bakmasın."

"17 MİLYON KİŞİ HALA AK PARTİ'YE OY VERİYORSA..."

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında AK Parti'ye oy vermeyi sürdüren seçmenlere yönelik eleştirisini yineleyerek, "17 milyon kişi hala gidip 'Ben AK Parti'ye oy veriyorum' diyorsa şikayet etmeyeceksiniz. Şikayet etmeyeceksiniz" dedi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDeniz cingöz:

hey buton hey vay be söylediğine bakın

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Haber YorumlarıOrhann Orhan:

İLK DEFA DOGRU SOZ SÖLEDİ AKP BITIRDI HALKI YOKSUL BIRAKTI

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