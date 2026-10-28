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Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı için 103. yıl mesajı yayımladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında Cumhuriyet'in ahlak, adalet ve eşitlik ideali olduğunu belirterek Atatürk ve tüm kahramanları saygı ve minnetle andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir ahlak, adalet ve eşitlik ideali olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi, milletin iradesinin, herkes için özgürlüğün ve adaletin güvencesidir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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