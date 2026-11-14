Kılıçdaroğlu Kocaeli'de kadın emekçilere yoksulluğun kader olmadığını söyledi

(KOCAELİ) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların sosyal yardımları bir lütuf olarak görmemesi gerektiğini belirterek, "Yoksulluk sizin kaderiniz değildir. Sen bana oy ver, ben de sana para vereyim. Bu olmaz. Bu insanın onuruyla oynamak demektir. Ben istediğim partiye oy veririm ama benim yasalardan kaynaklanan, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan benim hakkımı bana teslim edeceksin kardeşim demeniz lazım" dedi.

Kocaeli'deki temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İl Başkanlığı'nda kadın emekçiler ve parti üyeleriyle bir araya geldi.

Her evde huzur ve bereket olmasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, işsizlik, yoksulluk ve geçim sıkıntısının farkında olduğunu söyledi. Bu sorunların aşılabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, vatandaşların ödedikleri vergilerin karşılığında devletin hangi sorunları çözdüğünü sorgulaması gerektiğini kaydetti.

Devletin topladığı vergilerin büyük bölümünün faize ödendiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Milyarlarca lira faize her ay para ödeniyor. Faize ödenince size bir şey kalmıyor. O zaman soru şu: Bu faize niye ödeniyor? Niye bu kadar borçlanıyor bu devlet? Hangi gerekçeyle borçlanıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR ÇOCUĞA BİR TAS ÇORBA VEREMİYORSA O DEVLET SOSYAL DEVLET DEĞİLDİR"

Sosyal devletin çocukların temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer sosyal bir devlet okula giden bir çocuğa bir tas çorba veremiyorsa o devlet sosyal devlet değildir. Ona temiz su vermiyorsa o devlet sosyal devlet değildir" dedi.

Annelerin çocuğunun karnı doymadan okula göndermek zorunda kaldığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bir anne çocuğunun karnı doymadan çocuğunu okula gönderiyorsa o annenin dramını iktidar sahipleri bilemezler" diye konuştu.

Hiçbir çocuğun aç yatağa girmemesi ve her çocuğun karnı tok şekilde okula gitmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, yoksulluğun ortadan kaldırılmasının devletin öncelikli sorumluluğu olduğunu söyledi.

Siyasetin yıllarca yoksulluk ve açlık yerine kadınların başörtüsü üzerinden tartışma yürüttüğünü belirten Kılıçdaroğlu, bunun siyaset kurumunun hatalarından biri olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Size ne ya kadının başörtüsünde? Siz kadının evinde huzur var mı, yok mu? O evde geçim var mıdır, yok mudur? Kadının, çocukların, evlatlarının, eşinin karnı doyuyor mu, doymuyor mu? Siyasetin konusu bu" dedi.

"AÇLIK SINIRININ ALTINDA EMEKLİ AİLE OLUR MU?"

Emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, açlık sınırının 38 bin lira olduğunu, emeklilere ise 23 bin lira aylık verildiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "23 bin lirayla kira mı ödeyecek? Elektrik parası mı ödeyecek? Su parası mı ödeyecek? Nasıl geçinecek bu aileler" diye sordu.

Aile Destekleri Sigortası'nın her aile için güvence oluşturacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu sistemin 1971 yılında Türkiye'nin gündemine girdiğini ancak bugüne kadar uygulanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Nasıl işsizlik sigortası varsa, nasıl emeklilik sigortası varsa aile destekleri sigortasının da olması lazım" dedi.

Sistem kapsamında gelir eksikliği bulunan ailelere devlet tarafından destek sağlanacağını belirten Kılıçdaroğlu, yoksulluğun teşhir edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yoksulluk ayıp bir şey değildir. Ayıp olan insanı fakir eden düzendir" ifadelerini kullandı.

Ev kadınlarının da güvenceye kavuşturulması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sandığa giderken bunları düşünün. İşçi sigortaları var. Memurun da sigortası var. Esnafın da sigortası var. Sigortası olmayan sadece ev kadınları. Niye sigortası yok? Ev kadınlarının günahı ne" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, gelir yetersizliği bulunan ailelere yapılacak desteğin doğrudan kadının banka hesabına yatırılacağını belirtti.

"SİYASETÇİ VATANDAŞI DEĞİL DE CEBİNİ DÜŞÜNÜYORSA SİYASETÇİ DEĞİLDİR"

Siyasette ahlak ve erdemin önemine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, siyasetçinin vatandaşın sorunlarını öncelemesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Siyaset dediğiniz ahlaklı olmak zorundadır. Siyaset dediğiniz vatandaşı düşünen adam demektir. Siyasetçi vatandaşı değil de cebini düşünüyorsa o siyasetçi değildir" dedi.

Siyasete girerek zenginleşmenin kabul edilemeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, kendi siyasi yaşamı boyunca kamu kaynaklarını yönettiğini ancak kendisinin ve çocuklarının boğazından haram lokma geçmediğini söyledi. Fon vurgunu tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, kaybolduğu belirtilen paraların vatandaşların ödediği vergilerden oluştuğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "O paralar sizindi" diye konuştu.

Uyuşturucu sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, özellikle yoksul ailelerin çocuklarının uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını belirterek, "Evlatları korumak hepimizin ortak görevidir. Bir kişinin evladı aynı zamanda bizim de evladımız olmak zorundadır" dedi.

"HAKKIMI TESLİM ETMEZSEN SANA OY VERMEM"

Kadınların ekonomik sorunların çözümünde önemli bir güce sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kadınların haklarını daha yüksek sesle savunmaları gerektiğini söyledi. Vatandaşların sosyal yardımları bir lütuf olarak görmemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yoksulluk sizin kaderiniz değildir. Sen bana oy ver, ben de sana para vereyim. Bu olmaz. Bu insanın onuruyla oynamak demektir. Ben istediğim partiye oy veririm ama benim yasalardan kaynaklanan, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan benim hakkımı bana teslim edeceksin kardeşim demeniz lazım. Bunu dereniz, Türkiye'de yüzbinlerce kadın size teşekkür edecektir" diye konuştu.

Partisinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarına konu olan kişilere yer vermeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kirli adamı partide tutmayacağım. Kirli adamı, rüşvet alan adamı partide tutmayacağım. Hırsız adamı partide tutmayacağım. Ahlaklı, temiz, adaletten yana kim varsa, başımın üstünde yeri var. Düzgün insanlar olacak. Siyaset, halka hizmet demektir. Siyaset, köşeyi dönmek değil" dedi.

"FONCULAR, FAİZCİLER, TEFECİLER... ONLAR BENİ İYİ TANIR, ONLARIN SOFRASINA OTURMAM"

Konuşmasının sonunda kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, yoksulluğun kader olmadığını belirterek, Aile Destekleri Sigortası'nın hayata geçirilmesi için mücadele edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Oy verseniz de vermeseniz de ben sizin hakkınızı savunacağım. Çünkü ben vatandaşın hakkını savunuyorum. Garibin, gurebanın hakkını savunuyorum. Ben öyle gidip zenginlerin sofrasına oturan birisi değilim. Onlar üretim yapıyorsa, işçi istihdam ediyorsa onların da benim başımın üstünde yeri var. Ama öyle fon vurguncuları, faizciler, tefeciler, bilmem ne… Onlar beni tanırlar. Gayet iyi tanırlar. Bilirler ki bu adam bizim soframıza asla oturmaz. O sofra helal sofra değildir. Avantadan mal kaçırıp zengin olanların sofrası bana uygun bir sofra değildir."

Kaynak: ANKA