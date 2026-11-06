Kılıçdaroğlu'ndan yeni yönetim sistemi çıkışı! Yarı başkanlığa açık kapı bıraktı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında erken seçim tartışmalarından Özgür Özel'in iddialarına, cumhurbaşkanı adaylığından belediyelere yönelik soruşturmalara kadar gündemdeki konuları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, iktidarla herhangi bir anlaşma yapmadığını vurgularken seçim çağrılarına ilişkin partisinin tutumunu da açıkladı.

"BİR AN ÖNCE ERKEN SEÇİM OLSUN"

Meclise sunulacak erken seçim teklifine destek verip vermeyecekleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Evet destek veririz. Bir an önce erken seçim olsun. Bir an önce iktidarı gönderelim. Bir muhalefet partisinin seçimden kaçma gibi bir lüksü de olamaz." ifadelerini kullandı.

Olası bir erken seçimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden adaylık yolunu açabileceği yönündeki eleştirilere karşı çıkan Kılıçdaroğlu, "Bu bir erken seçim değil, seçim fırsatçılığı. Seçim fırsatçılığını kimse kabul etmez." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARINI REDDETTİ

Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olabilmek ve anayasa değişikliğine destek vermek amacıyla iktidarla anlaşma yaptığı yönündeki iddiaları da gündeme geldi.

İktidarla herhangi bir temasının bulunmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ne bir temasım oldu, ne görüşmemiz oldu. Bir muhalefet partisi iktidar erken seçime gidiyoruz dediğinde kaçamazsınız. Ama bu erken seçimi fırsatçılığa dönüştürürseniz kabul etmeyiz." yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMA DÜŞÜNCEM YOK"

Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olup olmayacağı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır öyle bir düşüncem yok." yanıtını verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için aklında bir isim bulunup bulunmadığı sorulduğunda ise "Ülkenin şu durumunda böyle bir düşüncem yok, doğru bulmuyorum." dedi.

YENİ İTTİFAKLARA KAPIYI KAPATMADI

Gelecek seçimlerde yeni ittifakların kurulması ihtimaline de değinen Kılıçdaroğlu, altılı masayı kendilerinin oluşturduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51'e ulaşabilmek için siyasi partilerin bir araya gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ittifak tartışmalarının seçim döneminde yapılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, mevcut gündemin yolsuzluklar ve toplumsal değerlerde yaşandığını savunduğu bozulma olması gerektiğini ifade etti.

"YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ DE TARTIŞILABİLİR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Kılıçdaroğlu, mevcut yönetim yapısının Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmediğini savundu.

Parlamentonun işlevini kaybettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem de olur. Yarı başkanlık sistemi de tartışılabilir." ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALARDA "ÇİFTE STANDART" ELEŞTİRİSİ

CHP ve Yeni Partili belediyelere yönelik adli ve idari süreçleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddialarının siyasi parti ayrımı yapılmadan soruşturulması gerektiğini söyledi.

AK Partili belediyelere yönelik geçmişte dile getirdiği iddiaların sonuçsuz kaldığını savunan Kılıçdaroğlu, "Bu çifte standart, demokrasinin kuruluş ilkelerine aykırıdır, kabul edilemez." dedi.

Milletvekillerinin yolsuzluk iddiaları karşısında hesap vermesi gerektiğini de belirten Kılıçdaroğlu, kişisel çıkar sağlamak amacıyla görev yapanların parlamentoda yerinin olmaması gerektiğini ifade etti.

"İMAMOĞLU'NU SİYASİ TUTUKLU OLARAK GÖRMÜYORUM"

Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediği yönündeki önceki açıklaması hatırlatılan Kılıçdaroğlu, görüşünün değişmediğini belirtti.

"Elbette. Tutuklanma gerekçesi siyasi söylemlerinden ötürü değil. Başka nedenlerle yargılanıyor. Diğer belediye başkanları da öyle." diyen Kılıçdaroğlu, buna karşın yargı süreçlerinde çifte standart uygulandığını savundu.

Kılıçdaroğlu, "Yargı siyasallaşmamalı. Yargı sopa olarak kullanılmamalı." ifadelerini kullanarak sabah erken saatlerde gerçekleştirilen gözaltı işlemlerini ve tutuklama uygulamalarını eleştirdi.

MEKKE ANLAŞMASI VE ASKER GÖNDERME TARTIŞMASI

Mekke Anlaşması kapsamında Türk askerinin başka bir bölgeye gönderilmesine ilişkin olası bir tezkereye nasıl yaklaşacakları sorulan Kılıçdaroğlu, kararın asker gönderme amacına bağlı olduğunu söyledi.

Eğitim amacıyla asker gönderilmesine karşı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bölgedeki bir savaşa asker göndermesini istemediğini ifade etti.

Türkiye'nin bölgesel güç olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Libya ile yapılan Akdeniz anlaşmasını da destekledi.

Kılıçdaroğlu, "Bugün gelinen noktada Libya ile yapılan Akdeniz'deki anlaşma mükemmel bir anlaşma. En ufak bir tereddütüm yok burada." diyerek Türkiye'nin Akdeniz'de oyun kurucu bir konumda bulunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com